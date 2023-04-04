Длительное положение в неудобной позе ведет к воспалению мышц

Невролог Евдокимов: длительное положение в неудобной позе ведёт к воспалению мышц. Всё из-за того, что человек проводит в неправильном положении слишком долгое время. Как правило, виной всему сериалы и гаджеты — ведь там залипнуть можно надолго. О том, из-за чего воспаляются мышцы, изданию «Говорит Москва» рассказал мануальный терапевт, невролог Александр Евдокимов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, боль в шее и онемение чаще всего возникают из-за неудобной позы. Например, когда человек ложится посмотреть сериал и шея находится в полунаклоне на подушке. В результате мышцы недополучают питания и воспаляются. Поэтому удивляться тому, что на следующий день голова поворачивается с трудом, не стоит. Виной всему сериал, бесконечные видео или лента новостей.

После этого может развиться отёк, объяснил врач. Связывать проблему с лежанием на диване точно никто не станет. А зря — причина всё та же.

«Если вы ради интереса попробуете прилечь, взять телефон, который весит граммов 200–300 всего, подержать минуток так 15 над собой, вы почувствуете, что рука как минимум затекает», — заметил он.

Но на деле страдать будут ещё шея и грудной отдел позвоночника. В результате усталость в мышцах накапливается, и они воспаляются.