Четыре способа работать лучше после бессонной ночи

Научные исследования показывают, что сон действительно очень важен для эффективной работы. В дни, когда люди спят хорошо, они лучше справляются с рабочими задачами, больше вовлечены в работу, с большей вероятностью будут поддерживать коллег.

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Недостаток сна, как говорит наука, повышает вероятность того, что работники будут вести себя неэтично и откладывать дела на потом. Ну и в целом сон влияет на нашу силу воли.

Вот как вы можете более-менее неплохо справляться с работой на следующий день, если перед этим плохо спали.

Подходите к задачам стратегически. То есть избегайте задач, для выполнения которых нужна сила воли. Вместо этого возьмитесь за простые дела, которые не требуют много внимания или размышлений. А если вы не можете избежать всё-таки таких задач, то сделайте их в начале дня.

Переосмыслите отношение к силе воли. Научные исследования показывают, что то, как люди думают о силе воли, определяет их способность задействовать её. Те, кто считает, что сила воли зависит от неограниченных ресурсов, лучше работают в дни, когда они плохо спали.

Измените ситуацию. По возможности выбирайте те дела, которые не предполагают проявление силы воли. Научно доказано, что люди, которые очень хорошо задействуют силу воли, на самом деле пытаются избегать ситуаций, в которых она требуется. Например, они сразу отказываются от покупки шоколада в супермаркете, ведь это проще, чем заставлять себя не есть шоколад каждый раз, когда видишь его в шкафу.