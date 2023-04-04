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Дерматолог Романова рассказала, кому нужно перестать пользоваться шампунями с сульфатами и парабенами

Дерматолог Романова рассказала, кому нужно перестать пользоваться шампунями с сульфатами и парабенами. Средства для мытья волос появились в XX веке и стали неотъемлемой частью жизни человека. Сейчас марок шампуней и их видов великое множество: некоторые помогают бороться с перхотью, какие-то стимулируют рост волос, а остальные решают другие проблемы. Но все ли компоненты популярных средств безопасны для человека?

Кому нужно перестать пользоваться шампунями с сульфатами и парабенами
© Секрет Фирмы

Как рассказала изданию «Доктор Питер» дерматовенеролог, трихолог и косметолог «СМ-клиники» Алена Романова, чаще всего эксперты и обыватели спорят насчёт того, насколько безвредны сульфаты и парабены в составе шампуней. По словам Романовой, их опасность в целом преувеличена, однако есть люди, которым стоит подобрать другие средства.

Что такое сульфаты и кому они не подходят

Сульфаты — вещества, добываемые из продуктов нефтяного происхождения. Их добавляют в шампуни, чтобы те давали больше пены и лучше очищали голову. Навредить коже они действительно могут, но только если каждый день держать их на голове по 20–40 минут, а столько времени волосы никто не моет.

Использовать шампуни с сульфатами нельзя всего двум категориям людей: тем, у кого на них аллергия, и тем, кто увлекается всякими химическими завивками и кератиновыми выпрямлениями. В случае последних сульфаты просто будут вымывать из волос всё лишнее, и процедуры пойдут насмарку.

Что такое парабены и кому они не подходят

Парабены — это вещества, которые служат шампуню консервантом, то есть продлевают срок его службы и сохраняют полезные свойства.

Обычно они никому не вредят, но вот людям с проблемной кожей, например тем, у кого экзема, псориаз или дерматит, стоит от таких средств поберечься: может возникнуть обострение заболевания или аллергическая реакция. Так что вместо популярных шампуней таким гражданам следует запастись специальными аптечными средствами.

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