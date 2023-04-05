Эксперт рассказала про смертельную опасность БАДов и диет

Привести себя в форму мечтают россияне после долгой зимы, экспериментируют с диетами и налегают на БАДы. Не все они одинаково полезны и могут привести к ужасным последствиям, рассказала врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева.
«Чрезмерное употребление красного мяса приводит к повышению уровня триметиламина-N-оксида (TMAO) в организме, который влияет на состояние сосудов, такая диета постепенно приводит к проблемам в работе ЖКТ и к лишнему весу», – рассказала в разговоре с «Известиями» врач Елизавета Кардапольцева.
При этом эндокринолог сообщила, что деление на вредные и полезные продукты давно устарело. Вред или польза зависят только от количества употребляемой пищи.
«Если вы хотите хорошо выглядеть, лучше всего использовать метод тарелки: 50% тарелки должны заполнять овощи, 25% – белок и 25% – медленные углеводы. Если питаться так регулярно, вы не наберете вес и будете хорошо выглядеть», – советует врач.
Многие из тех, кто гонится за вечной молодостью, налегают на БАДы и совершают большую ошибку. Последствия таких «гонок» могут быть очень печальными.
«Последствием длительного бесконтрольного употребления БАДов могут стать токсический гепатит или острая печеночная недостаточность. Их лучше просто заменить на натуральное питание. Мнению, что в современных продуктах нет никаких полезных веществ, доверять не стоит. Большинство овощей и фруктов даже после заморозки сохраняют клетчатку, часть витаминов и микроэлементов», – говорит Каргаполова.