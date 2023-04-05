Эксперт рассказала про смертельную опасность БАДов и диет

Привести себя в форму мечтают россияне после долгой зимы, экспериментируют с диетами и налегают на БАДы. Не все они одинаково полезны и могут привести к ужасным последствиям, рассказала врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева.

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«Чрезмерное употребление красного мяса приводит к повышению уровня триметиламина-N-оксида (TMAO) в организме, который влияет на состояние сосудов, такая диета постепенно приводит к проблемам в работе ЖКТ и к лишнему весу», – рассказала в разговоре с «Известиями» врач Елизавета Кардапольцева.

При этом эндокринолог сообщила, что деление на вредные и полезные продукты давно устарело. Вред или польза зависят только от количества употребляемой пищи.

«Если вы хотите хорошо выглядеть, лучше всего использовать метод тарелки: 50% тарелки должны заполнять овощи, 25% – белок и 25% – медленные углеводы. Если питаться так регулярно, вы не наберете вес и будете хорошо выглядеть», – советует врач.

Многие из тех, кто гонится за вечной молодостью, налегают на БАДы и совершают большую ошибку. Последствия таких «гонок» могут быть очень печальными.