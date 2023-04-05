Тренер назвала секрет «позы дерева» для здоровых коленей

Тренер объяснила, что для выполнения упражнения нужно встать на обе ноги, затем перенести вес тела на правую ногу, а левую ногу поставить на носок, согнув в колене. Затем необходимо поднять стопу согнутой ноги, расположить ее на внутренней поверхности бедра правой ноги и поднять руки, соединив ладони над головой. Затем нужно поменять положение, выполнив то же самое с опорой на левую ногу.