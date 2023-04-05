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1 час назад

Тренер назвала секрет «позы дерева» для здоровых коленей

Lenta.ru

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала секрет «позы дерева» для здоровых коленей. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер назвала секрет «позы дерева» для здоровых коленей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тренер объяснила, что для выполнения упражнения нужно встать на обе ноги, затем перенести вес тела на правую ногу, а левую ногу поставить на носок, согнув в колене. Затем необходимо поднять стопу согнутой ноги, расположить ее на внутренней поверхности бедра правой ноги и поднять руки, соединив ладони над головой. Затем нужно поменять положение, выполнив то же самое с опорой на левую ногу.

Бутова заявила, что упражнение учит балансу и улучшает нервную систему, так как терпение и сосредоточенность положительно влияют на нервную систему. Кроме того, поза укрепляет нижнюю часть тела, в частности, внутреннюю поверхность бедер и подколенные сухожилия.

Здоровье,
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