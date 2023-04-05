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1 час назад

5 признаков, что выбранная диета вам не подходит

Super.ru

Как понять, что диета, которой вы решили придерживаться, не подходит, объяснила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

5 признаков, что выбранная диета вам не подходит
Фото: Super.ruSuper.ru

1. Вам все время голодно, но вес почему-то не уходит.

2. Вес не уходит.

3. Начались перепады настроения.

4. Появились проблемы с кожей (акне, шелушение). Это происходит не только из-за дефицита витаминов и минералов (диета слишком пустая и голодная), но и нарушения баланса микрофлоры.

5. Начали портиться и выпадать волосы. Причина та же, что и в предыдущем пункте: дефицит витаминов и минералов плюс нарушение баланса микрофлоры.

В своем Telegram-канале доктор Павлова напомнила, что все диеты — на короткий срок. «Если тяжело их соблюдать, то не пытайтесь себя преодолеть. Хотя часто именно это и требуется: победить свои же слабости и добиться идеального веса и оздоровить организм. Но ключевой должна быть уверенность в том, что ты себе не навредишь. Лучше неторопливо двигаться в сторону оздоровления ежедневного рациона, приучая себя к правильной пище», — объяснила эксперт.

Здоровье,
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