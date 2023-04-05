5 признаков, что выбранная диета вам не подходит

4. Появились проблемы с кожей (акне, шелушение). Это происходит не только из-за дефицита витаминов и минералов (диета слишком пустая и голодная), но и нарушения баланса микрофлоры.

В своем Telegram-канале доктор Павлова напомнила, что все диеты — на короткий срок. «Если тяжело их соблюдать, то не пытайтесь себя преодолеть. Хотя часто именно это и требуется: победить свои же слабости и добиться идеального веса и оздоровить организм. Но ключевой должна быть уверенность в том, что ты себе не навредишь. Лучше неторопливо двигаться в сторону оздоровления ежедневного рациона, приучая себя к правильной пище», — объяснила эксперт.