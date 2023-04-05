$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

10 полезных привычек, способных продлить жизнь

Слово и Дело

Волшебной таблетки для долголетия не существует. Однако продлить жизнь все же можно, следуя десяти полезным привычкам.Прежде всего нужно увеличить физическую активность. Врачи советуют делать хотя бы 10 тыс. шагов ежедневно. При этом спортивные занятия должны присутствовать в жизни человека минимум раз в неделю.

10 полезных привычек, способных продлить жизнь
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Чтобы прожить дольше, следует отказаться от алкоголя. Доказано негативное влияние этанола на мозговую активность человека, пишет sport24.ru. Также важно следить за весом, не допуская ожирения.

Долгожители грамотно распределяют свое время, чередуя работу и отдых. При этом за час до сна желательно отложить все гаджеты в сторону, чтобы дать мозгу возможность немного перезагрузиться. В течение дня нужно стараться уделять время общению с друзьями и домашними питомцами. Это даст человеку заряд положительных эмоций. Также врачи советуют чаще дышать горным воздухом. За счет этого организм насыщается полезными элементами.

Как выяснилось, реализация в карьере также способствует долголетию. Так, повышенная ответственность и необходимость постоянно принимать ключевые решения продлевает жизнь минимум на три года.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий