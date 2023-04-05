10 полезных привычек, способных продлить жизнь

Волшебной таблетки для долголетия не существует. Однако продлить жизнь все же можно, следуя десяти полезным привычкам.Прежде всего нужно увеличить физическую активность. Врачи советуют делать хотя бы 10 тыс. шагов ежедневно. При этом спортивные занятия должны присутствовать в жизни человека минимум раз в неделю.

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Чтобы прожить дольше, следует отказаться от алкоголя. Доказано негативное влияние этанола на мозговую активность человека, пишет sport24.ru. Также важно следить за весом, не допуская ожирения.

Долгожители грамотно распределяют свое время, чередуя работу и отдых. При этом за час до сна желательно отложить все гаджеты в сторону, чтобы дать мозгу возможность немного перезагрузиться. В течение дня нужно стараться уделять время общению с друзьями и домашними питомцами. Это даст человеку заряд положительных эмоций. Также врачи советуют чаще дышать горным воздухом. За счет этого организм насыщается полезными элементами.