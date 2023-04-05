Врач назвала самое полезное масло против «сосудистых катастроф»

«Омега-3 также помогает стабилизировать ситуацию с бляшками, которые могут оторваться и закупорить сосуд. Поэтому льняное масло, в частности, еще и предотвращает сосудистые катастрофы, то есть инсульт и инфаркт», — отметила собеседница «Москвы 24».