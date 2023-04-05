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53 минуты назад

Врач Соломатина назвала самое полезное масло против «сосудистых катастроф» у пожилых людей

Слово и Дело

Какое масло считается самым полезным для пожилых людей, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач назвала самое полезное масло против «сосудистых катастроф»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Речь идет о продукте с большим содержанием омега-3. Этот элемент предотвращает развитие атеросклероза, улучшает работу сердца и нормализует давление, отметила Елена Соломатина. Омега-3 содержится в большом количестве в льняном масле.

«Омега-3 также помогает стабилизировать ситуацию с бляшками, которые могут оторваться и закупорить сосуд. Поэтому льняное масло, в частности, еще и предотвращает сосудистые катастрофы, то есть инсульт и инфаркт», — отметила собеседница «Москвы 24».

К тому же омега-3 способствует нормальной работе мозга. Этот элемент также подавляет выработку гормонов стресса. За счет употребления льняного масла можно бороться с раздражительностью, которая распространена среди пожилых людей, объяснила Елена Соломатина. В заключение врач посоветовала хранить льняное масло в темном месте.

Здоровье,Елена Соломатина,
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