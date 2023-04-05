Врачи назвали оптимальное время занятий спортом

Самарские врачи рассказали, что минимальная продолжительность физической нагрузки в неделю должна составлять 150 минут.
Самое оптимальное количество занятий - это 5 дней в неделю по 30 минут или 3 раза в неделю по 50 минут. При этом не нужно сильно переутомлять себя.
Лучший уровень нагрузки - 60-80 % от максимального уровня.
Медики советуют заниматься быстрой или скандинавской ходьбой, танцами, спортивными играми, упражнениями с эспандерами или легкими гантелями до 2 кг.
Любая физическая нагрузка снижает риск развития сердечно-сосудистых катастроф, инфаркта и инсульта. Спорт особенно важен для тех, у кого сидячая работа.