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1 час назад

Врачи назвали оптимальное время занятий спортом

СОВА

Самарские врачи рассказали, что минимальная продолжительность физической нагрузки в неделю должна составлять 150 минут.

Врачи назвали оптимальное время занятий спортом
Фото: СОВАСОВА

Самое оптимальное количество занятий - это 5 дней в неделю по 30 минут или 3 раза в неделю по 50 минут. При этом не нужно сильно переутомлять себя.

Лучший уровень нагрузки - 60-80 % от максимального уровня.

Медики советуют заниматься быстрой или скандинавской ходьбой, танцами, спортивными играми, упражнениями с эспандерами или легкими гантелями до 2 кг.

Любая физическая нагрузка снижает риск развития сердечно-сосудистых катастроф, инфаркта и инсульта. Спорт особенно важен для тех, у кого сидячая работа.

Здоровье,
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