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3 минуты назад

Врач назвала опасные компоненты в составе шампуня

Lenta.ru

Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог Елена Парецкая назвала россиянам опасные компоненты в составе шампуня. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

Врач назвала опасные компоненты в составе шампуня
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач рассказала, что при наличии повышенной чувствительности кожи и склонности к аллергии не стоит выбирать средства, которые содержат лаурилсульфат и лауретсульфат натрия. По ее словам, данные компоненты могут вызвать покраснения, сухость, сыпь, зуд и жжение. При этом специалист отметила, что в случае возникновения перечисленных симптомов необходимо перейти на бессульфатные шампуни.

Кроме того, людям, которые страдают экземой, дерматитом и псориазом, также рекомендуется избегать гидантоина, формальдегидов, парабенов, кватерниума и имидазолидинилмочевины. В связи с этим Парецкая предложила не делать выбор в пользу косметики массмаркета, а присмотреться к продуктам, которые представлены в аптеках.

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