Врач назвала опасные компоненты в составе шампуня

Врач рассказала, что при наличии повышенной чувствительности кожи и склонности к аллергии не стоит выбирать средства, которые содержат лаурилсульфат и лауретсульфат натрия. По ее словам, данные компоненты могут вызвать покраснения, сухость, сыпь, зуд и жжение. При этом специалист отметила, что в случае возникновения перечисленных симптомов необходимо перейти на бессульфатные шампуни.