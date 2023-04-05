Гинеколог развенчала миф об опасности кофе для беременных

Употребление различных напитков вызывает много вопросов у беременных. Врач-гинеколог Наталья Алиханашвили рассказала, что можно и нельзя пить женщинам в положении.

© Слово и Дело

Запрет на кофе для будущих мам является одним из мифов. Бодрящий напиток, наоборот, способен облегчить состояние во время первого триместра, когда у женщин часто бывает пониженное давление. Кроме того, кофе улучшает пищеварение и помогает бороться с запорами, сообщила врач в беседе с NEWS.ru.

«Если бы кофе при беременности был противопоказан, многие народы бы уже вымерли. В Грузии, Армении, Южной Америке люди без кофе вообще не живут», — заверила гинеколог.