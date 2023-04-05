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29 минут назад

Врач перечислила запрещенные при больном сердце продукты

Москва24

При больном сердце лучше минимизировать употребление кофе, чая, соли и жирных продуктов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Врач перечислила запрещенные при больном сердце продукты
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист посоветовала полностью исключить или хотя бы ограничить употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров. В том числе речь идет о жирном мясе, свином сале, бараньем жире и куриной коже. Среди молочных продуктов это сливочное масло, сыры, сметана и сливки.

У людей с сердечными заболеваниями нарушен жировой обмен и повышен уровень холестерина. Поэтому жирные продукты будут только усугублять проблему, способствовать дальнейшему развитию атеросклероза и увеличению нагрузки на сердце.

"В магазинах есть нежирные молочные продукты. Сливочное масло желательно заменить если не полностью, то хотя бы на две трети растительными жирами. Мясные продукты можно брать нежирные либо обрезать весь видимый жир", – отметила диетолог.

Также стоит ограничить ежедневное потребление поваренной соли. "Из положенных пяти граммов желательно уменьшить количество соли как минимум в два раза, а лучше, конечно, исключить. Это связано с тем, что она задерживает жидкость в организме. Объем циркулирующей жидкости увеличивается, на фоне чего растет нагрузка на сердце и сердечно-сосудистую систему", – объясняет Аплетаева.

Крепкий чай и кофе тоже рекомендуется исключить. У них достаточно выражено тонизирующее действие. Например, кофе дает учащение сердцебиения, что противопоказано сердечникам. Если не получается их полностью исключить, то нужно стараться пить некрепкие напитки не чаще одного раза в день.

Ранее был назван лучший продукт для здоровья сердца в пожилом возрасте. Речь идет о печени трески, в которой присутствуют омега-3 жирные кислоты. Они оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Также в этом продукте содержится медь и витамин PP, которые нужны для поддержания здоровых сосудов.

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