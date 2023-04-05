Врачи предупредили о последствиях популярной в TikTok диеты льва

Рацион, состоящий из мяса и воды, который также известен как диета льва, опасен для человека и может спровоцировать болезни сердца, кишечника и проблемы с давлением. Об этом в беседе с Everyday Health США Кэролин Уильямс и Эми Беркхарт.

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О моде на отказ от любой растительной пищи в пользу стейков и котлет издание New York Post писало еще в конце прошлого года. Характерным примером человека, сидящего на мясной диете, называют пользователя TikTok с ником @roryskitchen. По его словам, через 100 дней строгой мясной диеты он почувствовал себя энергичнее, стал эффективнее справляться с интеллектуальными задачами, начал крепче спать по ночам, его мышцы теперь выглядят рельефнее, а кожа — моложе. Кроме того, мужчина похвастался, что у него наладилась работа кишечника.

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Пока популярные ролики в «сообществе хищников» набирают миллионы просмотров, медики обеспокоены последствиями подобного рациона. Доктор медицинских наук Кэролин Уильямс не согласна, что человек может быть здоровым, питаясь исключительно мясом. Она рассказала, что для работы кишечника необходимы пребиотики и пробиотики, которые содержатся в продуктах растительного происхождения.

«Не понимаю, как кишечник может стать здоровее без этих веществ», — сказала она.

Врач Эми Беркхарт, специализирующаяся на здоровье кишечника, добавила, что диета льва была придумана людьми без медицинского образования и не имеет научных доказательств. Она предупредила, что последствия исключения овощей и фруктов из рациона особенно опасны для пожилых, детей, беременных женщин, людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями и принимающих лекарства.

Беркхарт допустила, что избыточное потребление насыщенных жиров увеличивает риск возникновения заболеваний сердца, а дефицит калия, который содержится в растительной пище, может спровоцировать проблемы с давлением.