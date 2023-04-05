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1 час назад

Доктор Мясников предупредил об опасности популярного гигиенического средства

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности использования тампонов. О том, что популярное гигиеническое средство может привести к синдрому токсического шока (СТШ), он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил об опасности популярного гигиенического средства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор объяснил, что использование тампонов может привести к синдрому токсического шока, который вызывается стафилококками. «В тампонах большой емкости стафилококк начинает выделять токсин», — заявил врач. По его словам, симптомами СТШ являются спутанное сознание, резкое повышение температуры, падение давления и сыпь.

«В случае синдрома токсического шока вызывается врач. И своевременная терапия антибиотиками спасает женщину. Потому что иначе смертность — до 50 процентов», — предупредил Мясников.

Во избежание СТШ доктор рекомендовал соблюдать гигиену при использовании тампонов: часто менять их, выбирать минимальную впитываемость, не оставлять на ночь и мыть руки перед их заменой.

Здоровье,Александр Мясников,
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