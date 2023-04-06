Помогают ли похудеть йога и массаж

Интенсивные тренировки в зале и строгие диеты в качестве способов похудеть подходят не всем. Многие из-за особенностей здоровья присматриваются к более спокойным практикам – йоге или массажу тела. Как оценивают эти способы спортсмены и фитнес-тренеры и действительно ли йога и массаж помогут похудеть – в материале «ФедералПресс».

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Йога

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Йога считается работой с телом в спокойном темпе. Поэтому кажется, что медитативная смена поз (асан) не совсем подходит для похудения. Но разновидностей йоги огромное множество, среди них есть и жиросжигающие практики.

Насколько быстро можно похудеть с помощью йоги

Опытные тренеры предупреждают: процесс похудения на занятиях йогой, особенно классической хатхой, не быстрый. Как правило, на это требуется от года до двух лет практики.

Регулярность занятий

Ее определяет инструктор. Обычно это 3–4 часовых или полуторачасовых занятия в неделю.

Важно: новичкам бросаться практиковать йогу каждый день в поте лица нежелательно. Мышцы не будут успевать восстанавливаться, и занятия станут в тягость.

Йога-практики для похудения

Аштанга-виньяса – это сочетание дыхательных практик, ритмичных движений и растяжки. Инструкторы отмечают, что на таких занятиях прорабатываются все группы мышц и в целом подтягивается тело. При правильном подходе к аштанге сжигается до 350 ккал в час.

Бикрам-йога – это горячая йога. Особенность практики в том, что тренировки проходят в специальных помещениях: там очень влажно, а температура достигает 40 градусов. Тренировки в таком зале всегда проходят интенсивно. На занятиях также прорабатываются мышцы и растягиваются сухожилия. В среднем за час сжигается около 450 ккал.

Противопоказания

Для занятий йогой, особенно жиросжигающей, есть противопоказания. Интенсивными практиками лучше не заниматься, если у вас есть вывихи, растяжения и переломы, сердечные патологии, проблемы с артериальным давлением, позвоночные грыжи. Беременным женщинам тоже следует подходить к занятиям с осторожностью.

В целом перед любыми тренировками нужно советоваться с врачом. Также о вашем состоянии должен быть осведомлен инструктор.

Массаж

О том, что какие-то виды массажа помогают сжигать жир, достоверных данных нет. Практически все врачи и профессиональные массажисты отмечают: массаж лишь незначительно может корректировать сам силуэт.

Массажные техники могут помочь, если есть задача сделать кожу более упругой, убрать целлюлит и отеки. Как правило, это будет ручной или аппаратный лимфодренажный и антицеллюлитный массаж.

Аппаратный массаж

Регулярность процедуры

С массажем, как и с йогой, важна регулярность. Процедуры – и аппаратные, и мануальные – проходят курсами. В один курс обычно входит 10–15 сеансов. После этого результат советуют поддерживать – это еще около четырех сеансов каждые 2–3 месяца.

Техники массажа для коррекции фигуры

Лимфодренажный массаж. Активно применяется и в поликлиниках, и в косметологических центрах. Суть массажа в том, чтобы нормализовать систему лимфообращения. Сторонники этой техники заявляют, что после полного курса лимфодренажного массажа кожа становится более упругой, а целлюлит – менее заметным.

Движения при такой процедуре схожи с практиками классического массажа. Но массажист проводит все манипуляции в одном направлении – в сторону лимфоузлов. Массажные движения могут быть поверхностными или с надавливанием и растиранием кожи. Длится процедура от 30 минут до двух часов.

Антицеллюлитный массаж. Этот вид массажа немного отличается от первого. Здесь массажист работает с участками тела, где активно выражен целлюлит. Предполагается, что такой массаж устраняет признаки целлюлита, подтягивает кожу и тонизирует мышцы.

Кожу при антицеллюлитном массаже пощипывают и интенсивно разминают и растирают. Длится процедура от 30 минут до 1 часа.

Для обоих видов массажа есть целый перечень противопоказаний. Это беременность, кожные заболевания, диабет, проблемы с давлением и сердцем, онкология и так далее.