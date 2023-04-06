Девушка избавилась от лишнего веса, увеличив потребление калорий вдвое

24-летняя Тайла Гомес сидела на диетах всю жизнь. Девушка долгое время потребляла 1250 калорий, но все равно не могла сбросить вес. С годами Тайла стала задумываться о том, чтобы сделать липосакцию, но однажды наткнулась в интернете на «реверсивную диету». Этот метод предполагает чередование трех фаз: дефицита калорий, периода повышенного потребления калорий и нормального дневного калоража. Он был популярным среди культуристов в начале 2000-х, а сейчас вновь набирает известность в соцсетях, становясь вирусным. В Тиктоке хештег #reversedieting собрал уже более 46 миллионов просмотров.