Малышева предупредила об опасных последствиях популярной процедуры

Доктор медицинских наук Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила об опасных последствиях ламинирования ресниц. Врач рассказала, что эта популярная среди россиянок косметологическая процедура может вызывать сильную аллергию или ожог. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Специалисты рассказали, что состав, который наносится на ресницы для ламинирования, состоит из краски, клея и силикона. По словам Малышевой, в России указанные компоненты сертифицированы и сами по себе не опасны. Однако у некоторых отдельных людей может возникать аллергическая реакция на эти компоненты, что в результате может привести к сильному отеку или ожогу.

«Мы живые люди, и у нас бывают реакции на любые препараты, компоненты, клей, краску — на все может быть аллергия», — объяснил Коновалов.

Офтальмолог добавил, что у каждого дома должен быть всегда заготовлен заправленный в шприц адреналин на случай тяжелой аллергической реакции.

«Когда вы видите тяжелую аллергическую реакцию у себя или у кого-либо, сделайте инъекцию этого адреналина в любую часть тела, и тогда эту реакцию можно прервать», — добавил он.

Врачи предупредили, что перед любой новой процедурой, в том числе перед ламинированием ресниц, важно сначала провести кожный тест — нанести на предплечье состав на 15-20 минут и посмотреть на реакцию кожи.

«Если ламинирование вызвало ожог, конечно, на коже было бы то же самое, и можно было понять, что этого делать не нужно», — заключил Коновалов.