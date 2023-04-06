Как часто нужно стирать бюстгальтер и влияет ли он на рост груди

Эксперты английского бренда нижнего белья Lounge Underwear раскрыли оптимальную частоту стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди. Соответствующий материал публикует Mirror.

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По словам специалистов, частота стирки данного предмета гардероба зависит от того, насколько активный образ жизни ведет его обладательница. Так, офисным работницам следует совершать указанную процедуру раз в два-три дня, а тем, кто много двигается и занимается спортом, предпочтительно удалять загрязнения с изделий ежедневно.

При этом эксперты также объяснили, что бра не влияет на обвисание и рост бюста.

«Размер вашей груди зависит от генетики, и использование бюстгальтера его не изменит», — заявили они.