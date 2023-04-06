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3 часа назад

Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди

Lenta.ru

Эксперты английского бренда нижнего белья Lounge Underwear раскрыли оптимальную частоту стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди. Соответствующий материал публикует Mirror.

Как часто нужно стирать бюстгальтер и влияет ли он на рост груди
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалистов, частота стирки данного предмета гардероба зависит от того, насколько активный образ жизни ведет его обладательница. Так, офисным работницам следует совершать указанную процедуру раз в два-три дня, а тем, кто много двигается и занимается спортом, предпочтительно удалять загрязнения с изделий ежедневно.

При этом эксперты также объяснили, что бра не влияет на обвисание и рост бюста.

«Размер вашей груди зависит от генетики, и использование бюстгальтера его не изменит», — заявили они.

В марте терапевт Кира Менгисту из США раскрыла правду о влиянии бюстгальтера на внешний вид женской груди. По словам врача, вопреки распространенному мнению, использование данного предмета гардероба не препятствует обвисанию бюста.

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