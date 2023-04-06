$79.50+0.1487.10+0.37
53 минуты назад

Раскрыта неочевидная причина появления прыщей из-за чистки зубов

Lenta.ru

Дерматолог (имя и фамилия неизвестны) с никнеймом @dr.mehss, чей блог составляет 741,6 тысяч лайков, раскрыла неочевидную причину появления прыщей на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Раскрыта неочевидная причина появления прыщей из-за чистки зубов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в видео специалист призвала зрителей в первую очередь чистить зубы, а затем приступать к умыванию лица. По ее словам, бактерии, находящиеся в ротовой полости, могут распространиться по коже губ и перейти на подбородок, вызвав воспаления.

Видео стало вирусным, набрав четыре миллиона просмотров. Подписчики удивились данному совету, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Я всегда чищу зубы перед умыванием и душем, но у меня все равно есть прыщи», «Можем ли мы просто жить?», «Прыщи — это сигнал того, что с вашим организмом есть проблемы», — высказывались они.

В марте диетолог Наталия Гридина перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты. По словам специалиста, избыточное потребление сахара и быстрых углеводов приводит к ухудшению качества кожи и появлению прыщей. В первую очередь, как утверждает диетолог, в список влияющих на внешний вид продуктов вошли сливочное масло, а также любая еда, приготовленная на гриле.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий