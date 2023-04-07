Змеиная опасность: как защититься от гадюк на дачном участке

Период пробуждения змей и их активного перемещения в природе совпадает с началом дачного сезона. ТАСС поговорил с научным сотрудником Института биоорганической химии Российской академии наук, герпетологом и змееловом Владиславом Старковым о том, как предотвратить появление змей на своем участке и что делать, если встречи с ядовитыми животными на даче стали регулярными.

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Когда змеи просыпаются и когда они наиболее активны?

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Зиму змеи проводят в спячке и просыпаются, когда воздух прогревается до 5–6 градусов Цельсия, а на южных откосах кое-где начинает сходить снег. Тогда они выползают из своих нор греться на солнце. Каждый год это происходит в разное время, например, в 2020 году был теплый март, и в Тверской области "выход" гадюки зафиксировали уже в начале месяца. Если стоят морозы, значит, пробуждение смещается. Пик активности змей обычно приходится на конец апреля — май и заканчивается в июне, но их перемещение в поисках партнера, пищи и зимовального укрытия длится до сентября. Впрочем, это не значит, что весь сезон змея агрессивна. "Змея не всегда такая активная и агрессивная, — объясняет научный сотрудник Института биоорганической химии, герпетолог Владислав Старков. — Когда холодно, она лежит в траве беспомощная, у нее пониженная реакция". На зимовку змеи уходят в октябре. Зимуют они на возвышенности, на кочках, горках, склонах оврагов.

В каких регионах есть гадюки, а в каких нет? Какие места их привлекают?

Гадюка распространена по всей России, она живет даже в Карелии и Мурманской области: переживать суровые зимы ей помогает снежный покров. А вот бесснежная холодная зима может сказаться на численности змей не только в текущем сезоне, но и в последующих. Если снега мало, это отражается на нересте лягушек: болота и низины не заполняются талой водой. А раз мало головастиков и молодых лягушек, значит, мало пищи для гадюшат.

Обычно змея живет там, где и зимует, не уползает дальше радиуса 20–30 метров, если в этом месте ей комфортно.

"Подходящие для жизни условия — это если у нее рядом речка или водоем, чтобы попить, лужайка, чтобы погреться, кустарники, заросли крапивы, малины, чтобы спрятаться от жары, если рядом рябина, орешник — то, что дает корм мышам, — говорит Владислав Старков. — В Подмосковье есть такие места — там гадюки живут и практически никуда не мигрируют, рыбаки с ними регулярно встречаются, а дачники не знают даже об этом. Уходишь на 200–300 метров от места их обитания — и уверен, что ни одну не встретишь: ни в поле, ни в лесу, они только на откосе этом живут".

Змеи любят отвалы земли у канав, карстовые местности (то есть известняковые породы с полостями и воронками), карьеры, осушенные торфяники. Не любят глинистые почвы — так как они малопригодны для зимовки.

Если комфортных условий для жизни нет, гадюки мигрируют, но обычно недалеко — от места зимовки максимум на пять километров.

Что может привлечь змей на участке?

Удачное укрытие для змеи на участке — груда строительного мусора: куски шифера, рубероида, досок, сваленные бревна, компостные кучи, укрывной материал для садовых растений.

Владислав Старков много лет ловит гадюк для Новосибирского серпентария, где из их яда готовят противогадючью сыворотку и различные лекарства. Он говорит, что во время поисков иногда не надо ходить далеко:

"Огородники часто бросают мусорные мешки и мешки от удобрений, из такой плетеной ткани и полиэтилена. В них создается полутень и парниковый эффект, долго остается роса, конденсат — идеальные условия для змей. И я в любую погоду приходил, брал палку, раскидывал эти кучи и из них забирал гадюк".

Также змей привлекают заросли борщевика, лопухов, крапивы, высокая трава. Поэтому очень важно содержать дачную территорию в порядке. Однако если у вас участок ухожен, а у соседа — некошеная трава по пояс, змеи могут заползти от него и к вам. Тогда может помочь заземленный забор, например, из профнастила.

Как отпугнуть змей от участка? Правда ли, что они боятся ежей?

"Такое понятие, как испуг, к змеям нельзя отнести, у них его нет, — говорит Владислав Старков. — У них все построено на безусловных рефлексах. Вид или запах ежа их не смутит — их смутит, когда еж их съест. А ежики змей едят с удовольствием, особенно маленьких змеенышей".Можно привадить ежей на участок, регулярно оставляя им угощение: мясо, яйца, семечки, печенье, сыр. Змей могут отпугнуть сильные вибрации, земляные работы, но и это не дает стопроцентной гарантии, что они не появятся рядом с жилищем человека. "Вдоль железных дорог, где проходит какой-нибудь "Сапсан", очень сильные вибрации, а змеи там живут прекрасно, размножаются. Они ко всему привыкают", — говорит Владислав Старков.По той же причине эксперт называет сомнительной эффективность отпугивателей и порошков от змей, которые обещают отвадить рептилий от участка

Правда ли, что если убить змею на участке, она перед смертью выделит секрет, который привлечет других змей?

Нет, неправда. Кроме того, змея и при жизни метит территорию в период спаривания, чтобы самец ее нашел. Этот миф, впрочем, не останавливает дачников, повстречавшихся со змеей на своем участке: гадюк часто убивают несмотря на то, что это краснокнижное животное.

А почему еще на участке могут появиться змеи?

Если участок ухоженный, на нем нет привлекательных для змей укрытий, но они все равно появляются, значит, территория вашей дачи, скорее всего, находится на пути миграции змей. Случаи, когда люди жили десятилетиями на даче и змей не было, а потом они вдруг появились, довольно редки, по словам Владислава Старкова. Проблема в том, что люди, покупая участок, не интересуются, есть ли в этом месте змеи.

"Я никогда не слышал, чтобы люди делали или запрашивали какую-то экологическую экспертизу, чтобы понять, живут там змеи или не живут, — говорит герпетолог. — Я бы очень рекомендовал людям обращаться к специалистам, чтобы это понять. Сейчас, например, в Тверской области продают в некоторых районах участки под дачи — гектарами, а я знаю, что там полно змей. Вижу — разметка под участки вдоль реки, а там по берегу — массовые зимовки гадюк, я там по 200 штук за один день ловил. И там люди покупают землю".

Что делать при встрече со змеей?

В средней полосе России распространена только одна ядовитая змея: гадюка. Она может быть различного окраса — от коричневого с зигзагами до полностью черного. Часто за гадюку принимают неядовитых полоза, ужа, медянку. Легко опознать только ужа — у него по бокам головы два желтых или оранжевых пятна.Если вы увидели змею, не делайте резких движений, сразу отходите на безопасное расстояние, не поворачиваясь к змее спиной. Не бегите — в панике вы можете не заметить другую змею и наступить на нее. Если к вам в дом или в сарай заползла змея, не пытайтесь достать ее самостоятельно, выведите из помещения домочадцев, в первую очередь детей и животных, заприте его и вызывайте спасателей МЧС — они поймают змею и отвезут ее подальше от вашего учас

Что делать, если укусила гадюка?

Гадюка избегает человека и нападает, только если чувствует опасность: к примеру, если на нее наступить, коснуться рукой во время работы в огороде. Если гадюка укусила, нужно постараться не паниковать и успокоиться, рекомендует Петр Давыдов, заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

"Летальные случаи от укуса гадюки крайне редки и обусловлены, как правило, анафилактической реакцией, которую вызывает аллерген, содержащийся в яде", — объясняет врач.

Поэтому укус гадюки очень опасен для детей и людей, страдающих от аллергии.

Если змея напала, нужно сразу принять любое антигистаминное лекарство в обычной дозировке и пить как можно больше воды, чтобы облегчить аллергическую реакцию. Если укус пришелся в руку или ногу, нужно обработать ранку антисептиком, наложить на нее чистую повязку, зафиксировать конечность. Можно наложить шину, чтобы замедлить лимфодренаж в месте укуса и распространение яда, а затем срочно ехать к врачу: там пациенту введут антидот.

Человек ощущает в месте укуса змеи жгучую боль, отечность, кожа приобретает красно-синий оттенок. Может возникнуть тошнота, рвота, головокружение.

Нельзя обрабатывать ранку каленым железом (несмотря на изуверство и бесполезность способа, он довольно распространен "в народе"), перетягивать конечность жгутом.

"Наложение жгута приведет к еще большему поражению тканей, в которых из-за яда и так ухудшено кровоснабжение, — говорит Петр Давыдов. — Впоследствии это может привести к некрозу. Более того, жгут никак не останавливает всасывание яда. А вот приложить холод к месту укуса целесообразно. Холод уменьшает избыточное расширение сосудов".

Категорически запрещено употреблять при укусе змеи алкоголь — он расширяет сосуды, ускоряет всасывание яда и повышает нагрузку на организм, прием спиртного может привести к более выраженной сосудистой реакции и даже коллапсу.

Большинство врачей не рекомендуют также отсасывать яд гадюки, несмотря на то что признают эффективность такого способа в первые секунды после укуса.

"Ввиду того что укус гадюки, в отличие от, например, укуса кобры, чаще всего не представляет смертельной опасности, мы не рекомендуем отсасывать гадючий яд из ранки взрослого человека, чтобы не занести инфекцию, которая потом может очень неблагоприятно протекать, — объясняет Петр Давыдов. — Однако такой способ, примененный в первые секунды после укуса змеи, пока не успел сработать лимфодренаж, действительно очень эффективен и позволяет удалить до 50 процентов яда и снизить тем самым аллергическую реакцию. Но важно это делать сразу после укуса, так как потом яд всасывается в более глубокие слои кожи и извлечь его оттуда затруднительно".