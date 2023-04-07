Перечислены методы профилактики заражения венерическими болезнями

Первое правило профилактики заражения венерическими заболеваниями — отказ от внебрачных связей, заявил уролог, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин. Врач в беседе с «Лентой.ру» перечислил и другие методы профилактики заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП).

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«Нужно избегать внебрачных сексуальных отношений. Это лучший способ избежать ИППП, — говорит уролог. — Супружеская верность и моногамность, то есть сексуальные отношения с одним партнером — единственные верные средства от венерических болезней».

Аполихин призвал не торопиться вступать в интимные отношения с новыми знакомыми, так как секс-партнер на одну ночь опасен.

До вступления в половой контакт следует обращать внимание на наличие каких-либо признаков венерических болезней у партнера (язвочки, сыпь, покраснение, выделения), продолжил врач. Он посоветовал соблюдать личную гигиену, так как при их грубом нарушении некоторыми ИППП можно заразиться и в быту. Возбудители болезней, передаваемых половым путем, проникают через микроскопические повреждения кожи и слизистых оболочек половых органов, ротовой полости, прямой кишки.

Аполихин настаивает, что для профилактики венерических болезней необходимо пользоваться презервативами при любом сексуальном контакте. Также, по его словам, запрещено вступать в половую связь с партнером, больным ИППП, пока не завершится курс лечения.

Категорическое неприятие наркотиков и отказ от алкоголя (его действие снижает самоконтроль) также помогают избежать неприятных для здоровья последствий, продолжил уролог.