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1 час назад

Врач объяснила, к чему может привести диета

СОВА

Врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Курочкина рассказала, почему лучше не сидеть на диетах.

Врач объяснила, к чему может привести диета
Фото: СОВАСОВА

В интервью ИА "Время Н" Курочкина подчеркнула: диету может назначить только лечащий врач, при этом важно контролировать показатели здоровья, сдавать анализы. А при некоторых заболеваниях определенный рацион питания может быть вовсе противопоказан.

Также Алена Курочкина отметила, что диета может привести к ухудшению здоровья, упадку сил, тревожности, бессоннице. А длительное ограничение в питании способно спровоцировать авитаминоз и серьезные болезни.

Здоровье,
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