Врач рассказал, чем может закончиться диета

Врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Курочкина рассказала, почему лучше не сидеть на диетах.
В интервью ИА "Время Н" Курочкина подчеркнула: диету может назначить только лечащий врач, при этом важно контролировать показатели здоровья, сдавать анализы. А при некоторых заболеваниях определенный рацион питания может быть вовсе противопоказан.
Также Алена Курочкина отметила, что диета может привести к ухудшению здоровья, упадку сил, тревожности, бессоннице. А длительное ограничение в питании способно спровоцировать авитаминоз и серьезные болезни.