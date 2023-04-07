Врач рассказал, чем может закончиться диета

Врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Курочкина рассказала, почему лучше не сидеть на диетах.

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В интервью ИА "Время Н" Курочкина подчеркнула: диету может назначить только лечащий врач, при этом важно контролировать показатели здоровья, сдавать анализы. А при некоторых заболеваниях определенный рацион питания может быть вовсе противопоказан.