Названы эффективные упражнения с гантелями для красивых рук и пресса. Нехитрые приемы помогут в короткий срок подтянуть мышцы и привести тело в тонус, сообщает портал Eat This, Not That.

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По словам тренера Майка Бола, начать стоит с проработки бицепсов. Для этого в положении стоя нужно сгибать руки в локтях, подтягивая гантели к груди. Ладони при этом должны быть обращены вверх.

После этого специалист посоветовал сделать упражнение, которое называется «Молот». Оно выполняется так же как и первое, но теперь ладони должны быть обращены внутрь, а кулаки – смотреть друг на друга.

Потом надо перейти к жиму лежа. Вытягивая руки с гантелями вверх перпендикулярно полу, выполнить растяжку трицепса. Для этого в положении стоя необходимо зажать гантели в руках, поднять их над головой, а затем опустить за шею, согнув локти до угла 90 градусов.