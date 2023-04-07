Названы эффективные упражнения с гантелями для красивых рук и пресса. Нехитрые приемы помогут в короткий срок подтянуть мышцы и привести тело в тонус, сообщает портал Eat This, Not That.
По словам тренера Майка Бола, начать стоит с проработки бицепсов. Для этого в положении стоя нужно сгибать руки в локтях, подтягивая гантели к груди. Ладони при этом должны быть обращены вверх.
После этого специалист посоветовал сделать упражнение, которое называется «Молот». Оно выполняется так же как и первое, но теперь ладони должны быть обращены внутрь, а кулаки – смотреть друг на друга.
Потом надо перейти к жиму лежа. Вытягивая руки с гантелями вверх перпендикулярно полу, выполнить растяжку трицепса. Для этого в положении стоя необходимо зажать гантели в руках, поднять их над головой, а затем опустить за шею, согнув локти до угла 90 градусов.
Еще одно упражнение поможет проработать мышцы пресса. Для этого тренер советует вытянуть руки в стороны на уровень плечевого пояса, поднять гантели вверх, согнув локти до угла 90 градусов. Затем поднять гантели высоко над головой, после чего вновь привести руки к прямому углу.