Какие методы лечения акне грозят осложнениями

Салициловый спирт, травяные настойки и зубная паста могут сильно ухудшить состояние кожи при акне. Об этом Москве 24 рассказал врач-дерматолог Александр Чижов.

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По его словам, салициловая кислота обладает небольшим антисептическим и отшелушивающим свойством. Для лечения акне она может работать в составе комбинированных лекарственных средств. Однако спиртовой раствор салициловой кислоты принесет больше вреда, чем пользы, указал Чижов.

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Усугубит положение и салициловая мазь: она помогает при некоторых кожных заболеваниях, но при акне противопоказана, как и большинство других подобных средств. Жирная основа способствует появлению комедонов и создает непроницаемую пленку, образуя парниковый эффект, предупредил врач.

Лечить акне также пытаются лекарственными травами, такими как ромашка и календула. Однако если это спиртосодержащие настойки, появятся те же проблемы, что и в случае с салициловым спиртом.

"Если же протирать кожу водным настоем, эффект получается настолько слабым, что его можно сравнить с умыванием обычной водой", – отметил Чижов.

Зубная паста – еще одно популярное средство экстренной помощи при акне. Она действительно способна за пару часов подсушить прыщ и уменьшить воспаление, однако в последствии это обернется другими осложнениями, предупредил врач.

"Также из лайфхаков пациентов с акне следует отдельно отметить нанесение меда на прыщи. Делать этого категорически нельзя, так как при наружном применении это крайне аллергенный продукт", – предупредил дерматолог.

Чижов предупредил, что после нанесения меда на кожу велик риск ухудшить не только течение акне, но и спровоцировать появление других видов высыпаний. В последствии их придется лечить отдельно.