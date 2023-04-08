Гинеколог назвала ранние признаки рака яичников

Гинеколог Татьяна Коледова в беседе с «Медик Форумом» назвала ранние признаки возникновения рака яичников, отметив, что данные симптомы не являются специфическими и могут возникать и при других, гораздо менее опасных состояниях.

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По словам специалиста, данное заболевание занимает пятое место среди прочих причин смертности от рака у женщин во всем мире. Она посоветовала незамедлительно обратиться к врачу в случае сохранения ряда симптомов в течение нескольких недель.

Коледова отметила, что необходимо обратить внимание на возникающее чувство вздутия живота, которое может означать развитие асцита. Также из-за появления опухоли может произойти потеря аппетита или изменение функции мочевого пузыря, при котором появляется возможно появление болезненных ощущений или внезапно возникающая острая потребность в мочеиспускании, добавила она.

Помимо этого, как отмечает врач, большое число женщин, которым диагностировали рак яичников, мучаются из-за сильной боли в пояснице. Наконец, у женщин с данным заболеванием могут происходить кровотечения между менструациями, после полового акта, а также после наступления менопаузы, заключила гинеколог.