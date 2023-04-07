Названы идеальные для завтрака часы

Некоторые люди обходятся без раннего завтрака: голодными идут на работу и уже в более поздние часы устраивают перекус. Однако, отложенный во времени первый приём пищи может привести к негативным последствиям – в частности, поздний завтрак может способствовать набору веса.

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Врач-диетолог Татьяна Жаровская отметила, что здоровье и внешний вид человека во многом зависят от режима питания. Если его нарушать, могут возникнуть проблемы с массой тела и обменом веществ.

В частности, вредна привычка пропускать утренний приём пищи. Даже если людям комфортно отправляться на работу без завтрака и совершать приём пищи ближе к полудню – это может сказаться на весе, на фигуре, на обмене веществ.

Клинические исследования подтвердили, что люди, предпочитающие поздние завтраки, склонны к набору веса и более подвержены различным метаболическим заболеваниям вроде сахарного диабета – рассказала она в интервью радио «Спутник».

Завтракать лучше до восьми часов утра. Идеальный промежуток времени для первого приёма пищи – с пяти до восьми.