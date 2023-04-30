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Как понять, что метаболизм замедлился

Из-за гормональных колебаний, дефицита питательных веществ, потери мышечной массы или воздействия токсинов метаболизм может замедлиться. С возрастом обмен веществ также становится медленнее, из-за чего набрать вес становится легче.

Как понять, что метаболизм замедлился
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Чтобы выяснить, что ваш метаболизм замедлился, важно обращать внимание на несколько факторов.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Трудности с похудением

При проблемах с метаболизмом сбросить лишние килограммы и поддерживать здоровый вес становится гораздо сложнее. Когда обмен веществ замедляется, организм сжигает меньше калорий, чем обычно.

Запоры

Переваривание и движение пищи замедляется, что провоцирует запоры. Если вы часто сталкиваетесь с этой проблемой, возможно, все дело в медленном обмене веществ.

Холод

Когда метаболизм замедляется, выработка тепла снижается, из-за чего мы становимся чувствительнее к холодным температурам.

Выпадение волос

Гормональные колебания, связанные с замедлением метаболизма, могут приводить к выпадению волос.

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Сухая кожа

Из-за проблем с обменом веществ выработка себума может снизиться. Это приводит к тому, что кожа становится суше и даже трескается.

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