Как понять, что метаболизм замедлился
Из-за гормональных колебаний, дефицита питательных веществ, потери мышечной массы или воздействия токсинов метаболизм может замедлиться. С возрастом обмен веществ также становится медленнее, из-за чего набрать вес становится легче.
Чтобы выяснить, что ваш метаболизм замедлился, важно обращать внимание на несколько факторов.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Трудности с похудением
При проблемах с метаболизмом сбросить лишние килограммы и поддерживать здоровый вес становится гораздо сложнее. Когда обмен веществ замедляется, организм сжигает меньше калорий, чем обычно.
Запоры
Переваривание и движение пищи замедляется, что провоцирует запоры. Если вы часто сталкиваетесь с этой проблемой, возможно, все дело в медленном обмене веществ.
Холод
Когда метаболизм замедляется, выработка тепла снижается, из-за чего мы становимся чувствительнее к холодным температурам.
Выпадение волос
Гормональные колебания, связанные с замедлением метаболизма, могут приводить к выпадению волос.
Сухая кожа
Из-за проблем с обменом веществ выработка себума может снизиться. Это приводит к тому, что кожа становится суше и даже трескается.