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2 часа назад

Продукты, которые мешают избавиться от лишнего веса

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов рассказал, от какизх продуктов нужно отказаться, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Продукты, которые мешают избавиться от лишнего веса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Худеющим нужно исключить из рациона сдобную выпечку, майонез, сливочное масло, молочные продукты с высоким процентом жирности, колбасную продукцию, фастфуд и красное мясо. Стоит добавить в рацион больше овощей, цельнозерновых продуктов, белого мяса, нежирную рыбу.

Для учета количества продуктов можно использовать принцип «тарелки правильного питания», разработанный учеными из Гарвардского университета. Для этого нужно взять стандартную тарелку: половину тарелки должны занимать овощи и небольшое количество фруктов; четверть займет основное (белковое) блюдо, предпочтительно мясо птицы или рыба; четверть — гарнир (каши, хлеб, макароны, картофель).

Также важно не забывать о соблюдении питьевого режима, передает aif.ru.

В свою очередь диетолог Марина Макиша посоветовала отказаться от частых перекусов. Регулярные перекусы особенно опасны для людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к заболеванию, передает Nation news.

Здоровье,Гарвардский университет,
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