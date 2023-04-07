Чем можно заменить утреннюю зарядку
Мастер-тренер сети фитнес клубов Pride Fitness Роман Филиппенко поделился альтернативой утренней зарядке. Эксперт подчеркнул, что упражнение имеет множество полезных эффектов для организма.
«За счет стимулирования работы мышц и улучшения кровообращения разгоняется лимфа, вследствие чего ускоряется выведение токсинов из организма через лимфатическую систему», – отметил тренер.
По словам Филиппенко, речь идет о прыжках. Если выполнять это упражнение по утрам, то можно улучшить выносливость и укрепить мышцы ног и ягодиц. Выполнять прыжки следует натощак.
Начать можно с 25 прыжков, а потом постепенно увеличивать их количество. Во время выполнения прыжков нужно отрывать ноги от пола.
Следует помнить о противопоказаниях, поэтому перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
Чтобы добиться максимально оздоровительного эффекта, можно к прыжкам добавить другие физические упражнения, передает РИАМО.
Напомним, минимальное время для поддержания хорошей формы обозначил главный внештатный специалист ведомства по спортивной медицине Борис Поляев. Он считает, что тренироваться нужно минимум 150 минут в неделю.