Чем можно заменить утреннюю зарядку

Мастер-тренер сети фитнес клубов Pride Fitness Роман Филиппенко поделился альтернативой утренней зарядке. Эксперт подчеркнул, что упражнение имеет множество полезных эффектов для организма.

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«За счет стимулирования работы мышц и улучшения кровообращения разгоняется лимфа, вследствие чего ускоряется выведение токсинов из организма через лимфатическую систему», – отметил тренер.

По словам Филиппенко, речь идет о прыжках. Если выполнять это упражнение по утрам, то можно улучшить выносливость и укрепить мышцы ног и ягодиц. Выполнять прыжки следует натощак.

Начать можно с 25 прыжков, а потом постепенно увеличивать их количество. Во время выполнения прыжков нужно отрывать ноги от пола.

Следует помнить о противопоказаниях, поэтому перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Чтобы добиться максимально оздоровительного эффекта, можно к прыжкам добавить другие физические упражнения, передает РИАМО.