$79.50+0.1487.10+0.37

Чем можно заменить утреннюю зарядку

Мастер-тренер сети фитнес клубов Pride Fitness Роман Филиппенко поделился альтернативой утренней зарядке. Эксперт подчеркнул, что упражнение имеет множество полезных эффектов для организма.

Чем можно заменить утреннюю зарядку
© Unsplash

«За счет стимулирования работы мышц и улучшения кровообращения разгоняется лимфа, вследствие чего ускоряется выведение токсинов из организма через лимфатическую систему», – отметил тренер.

По словам Филиппенко, речь идет о прыжках. Если выполнять это упражнение по утрам, то можно улучшить выносливость и укрепить мышцы ног и ягодиц. Выполнять прыжки следует натощак.

Начать можно с 25 прыжков, а потом постепенно увеличивать их количество. Во время выполнения прыжков нужно отрывать ноги от пола.

Следует помнить о противопоказаниях, поэтому перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Чтобы добиться максимально оздоровительного эффекта, можно к прыжкам добавить другие физические упражнения, передает РИАМО.

Напомним, минимальное время для поддержания хорошей формы обозначил главный внештатный специалист ведомства по спортивной медицине Борис Поляев. Он считает, что тренироваться нужно минимум 150 минут в неделю.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий