Почему «ты не ты, когда голоден»: ученые ответили на вопрос

Учёные из США выяснили причину, по которой мы чувствуем себя плохо, когда голодны. Оказалось, что виноваты бактерии, живущие в нашем кишечнике. Когда им не хватает питательных веществ, они начинают выделять токсины, которые вызывают недомогание и заболевания.

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Для своего исследования учёные использовали бактерию Clostridium perfringens, которая обитает в организмах человека и других животных. Они обнаружили, что эта бактерия может быть «примерной» или «злой» в зависимости от того, насколько она сыта. Когда бактерии получают достаточно питания, они не вырабатывают токсины. Когда же они голодны, они начинают «брызгать ядом», чтобы заставить хозяина поскорее поесть.