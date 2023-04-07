$79.50+0.1487.10+0.37

Нейроэндокринолог Потешкин перечислил продукты, которые могут вызвать системное воспаление

Продукты, которые содержат легкоусвояемые углеводы и могут спровоцировать системное хроническое воспаление в организме, назвал врач-нейроэндокринолог, председатель Научного совета клиник «Атлас» Юрий Потешкин.

Названы продукты, которые могут вызвать системное воспаление
© Слово и Дело

По словам медика, воспаление является реакцией иммунитета на разные негативные факторы. В случае повреждения тканей в организме воспаление переходит в острое, а если в срок от двух до шести недель не удается справиться с вредоносным действием, то процесс воспаления становится хроническим. В результате разрушаются ткани и клетки организма и может развиться фиброз.

К продуктам, способным вызвать хроническое воспаление, Потешкин отнес продукты из очищенного зерна – белый хлеб и белый рис, мучные изделия, подслащенные молочные продукты, а также сладости и десерты. Специалист пояснил, что доза таких продуктов в рационе не должна превышать 10% от общей калорийности, пишет «Газета.Ru». Также следует избегать пищи с высоким содержанием трансжиров, которые увеличивают риск смерти от любых причин на 34%. Потешкин отметил, что особенно опасно чрезмерное потребление соли, суточная норма ее должна составлять не более пяти-шести граммов в сутки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий