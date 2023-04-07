Названы продукты, которые могут вызвать системное воспаление

Нейроэндокринолог Потешкин перечислил продукты, которые могут вызвать системное воспаление
Продукты, которые содержат легкоусвояемые углеводы и могут спровоцировать системное хроническое воспаление в организме, назвал врач-нейроэндокринолог, председатель Научного совета клиник «Атлас» Юрий Потешкин.
По словам медика, воспаление является реакцией иммунитета на разные негативные факторы. В случае повреждения тканей в организме воспаление переходит в острое, а если в срок от двух до шести недель не удается справиться с вредоносным действием, то процесс воспаления становится хроническим. В результате разрушаются ткани и клетки организма и может развиться фиброз.
К продуктам, способным вызвать хроническое воспаление, Потешкин отнес продукты из очищенного зерна – белый хлеб и белый рис, мучные изделия, подслащенные молочные продукты, а также сладости и десерты. Специалист пояснил, что доза таких продуктов в рационе не должна превышать 10% от общей калорийности, пишет «Газета.Ru». Также следует избегать пищи с высоким содержанием трансжиров, которые увеличивают риск смерти от любых причин на 34%. Потешкин отметил, что особенно опасно чрезмерное потребление соли, суточная норма ее должна составлять не более пяти-шести граммов в сутки.