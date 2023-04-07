Названы продукты, которые могут вызвать системное воспаление

Продукты, которые содержат легкоусвояемые углеводы и могут спровоцировать системное хроническое воспаление в организме, назвал врач-нейроэндокринолог, председатель Научного совета клиник «Атлас» Юрий Потешкин.

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По словам медика, воспаление является реакцией иммунитета на разные негативные факторы. В случае повреждения тканей в организме воспаление переходит в острое, а если в срок от двух до шести недель не удается справиться с вредоносным действием, то процесс воспаления становится хроническим. В результате разрушаются ткани и клетки организма и может развиться фиброз.