Еда как допинг: как перестать заедать свой стресс

Многие люди заедают стресс, чтобы испытать чувство удовлетворения ситуацией, которую не могут сами контролировать. Однако такой путь может привести к серьезным неприятностям для организма.

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Одна из самых распространенных методик борьбы со стрессом – это заедание. Иногда вместо того, чтобы найти способ решить проблему, мы начинаем есть. Во многом это связано с тем, что пища в кратковременной перспективе может действительно облегчить некоторые симптомы стресса, такие как тревога, недосып и изменение настроения. Какими серьезными последствиями для здоровья чреват такой подход и как перестать заедать свой стресс, рассказала порталу Inc-News психолог, автор трансформационных игр, основатель центра современной психологии и организатор всероссийского форума саморазвития для женщин Анастасия Кайтукова.

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Почему мы заедаем стресс? Часто мы используем еду в качестве допинга для настроения. Однако, некоторые люди заедают стресс значительно чаще других. Почему так происходит? Давайте попробуем разобраться.

Эффект “удовольствия”

Каждый раз, когда мы что-то едим, наш мозг выделяет дофамин. Этот гормон вызывает ощущение удовольствия и успокаивает нервную систему. Именно поэтому мы заедаем стресс – чтобы испытать чувство удовлетворения ситуацией, которую мы сами не можем контролировать. При приеме красивой и вкусной пищи наш организм выделяет также серотонин, который известен как «гормон счастья».

Когда мы испытываем стресс, также меняется уровень гормона кортизола. Он повышает уровень глюкозы и продвигает ее по тканям как источник энергии, что как раз и мотивирует нас есть. То есть наш организм начинает готовиться к высоким нагрузкам, а еда придает нам дополнительную энергию.Если углубиться в психоанализ, можно сказать, что человек, заедающий стресс, получил данную привычку еще на ранней стадии. Это орально-пассивный тип личности (есть версия, что причина тому раннее разлучение с матерью). Такие люди пассивны и зависимы от мнения окружающих. Любой стресс он переживает через заедание, то есть через рот. Почему же одни заедают стресс, а другие - нет? Такой человек фиксирован на оральной стадии, это травма, ее важно прорабатывать.

Как перестать закармливать свой стресс?

Попытка единовременного отказа потерпит неудачу. Одним лишь усилием воли справиться с такой привычкой практически невозможно. Остановить процесс заедания можно разными способами. Эффективность каждого из них может зависеть от конкретного случая, настроения и других факторов. Однако следующие советы могут стать отправной точкой к более здоровой жизни без стресс-заедания.

1. Заметьте моменты, когда вы заедаете

Первым шагом является распознание момента, когда вы начинаете заедать. Умение различать между реальным голодом и тягой к еде – ключевой момент в борьбе со стресс-заеданием. Начните писать дневник своего питания и поработайте над условными рефлексами. Замените «время перекуса» обычными штуками, такими как короткая прогулка, приятное разговор по телефону, список дел или чтение книги.

2. Попробуйте медитацию

Медитация – это процесс, который можно проводить внутри своей головы, позволяя осознать и принять свои мыслительные процессы. Некоторые исследования показали, что медитация может помочь справиться со стрессом без помощи дополнительных ресурсов, такие как еда или алкоголь. Поэтому, пока вы не попробуете, не могу похоронить вашу способность к медитации – вы никогда не знаете, какой из способов оказывается самым эффективным для вас.

3. Спросите себя: «Чего я хочу?»

Когда мы испытываем очень сильные эмоции, наши логические способности могут быть нарушены. Задавайте себе частые вопросы о том, что вы хотите и что вам нужно, поможет вам заменить стресс-заедания на стресс-позитивные действия. Перестаньте обвинять себя.

4. Найдите альтернативные способы расслабления

На самом деле, заедание еды с технической точки зрения может быть одним из способов расслабления. Попробуйте найти другие способы расслабления, которые могут заменить заедание.

5. Никогда не пропускайте завтрак

Завтрак – это основной прием пищи, который будет поддерживать ваш уровень глюкозы в оптимальных значениях в течение дня. Никогда не пропускайте — это даст вам необходимый заряд энергии на день и максимально снизит желание прибегать к заеданию под стрессом.

6. Просите помощи

Наконец, как только у вас появляются проблемы со стресс-заеданием, разрешите себе искать помощи. Говорите о своих проблемах с близкими людьми или консультируйтесь у специалиста (например, психолога). Еще один способ получить помощь – записаться на групповое занятие по управлению стрессом или контролю над питанием. В любом случае, если вы действительно заинтересованы в борьбе со стрессом-заеданием, то найдется множество способов стать более здоровым и счастливым, не забрасывая себя едой как “устранитель стресса”.