10 продуктов, которые помогут остановить выпадение волос

10 отличных продуктов, которые помогут остановить выпадение волос
Диетолог рассказала, в каких нутриентах нуждается организм для укрепления прядей.
По состоянию волос человека можно сказать многое. С возрастом под влиянием стресса, экологии, некорректного ухода и других факторов они начинают выпадать, становятся ломкими и теряют блеск. Важно найти причину и принять необходимые меры.
Внешность на 80% зависит от того, что мы едим, и волосы здесь не исключение. Как поддерживать здоровье шевелюры с помощью продуктов питания? Рассказывает нутрициолог Мария Капралова.
Для укрепления прядей организму необходимы следующие микро- и макроэлементы:
- клетчатка;
- витамины A, E, D и K;
- витамины группы В и С;
- цинк, железо, фолиевая кислота;
- антиоксиданты;
- бета-каротин;
- полиненасыщенные жирные кислоты.
В каких продуктах всё это богатство нутриентов содержится?
Морепродукты и рыба — жирная морская рыба (сёмга, форель, скумбрия и др.), моллюски, креветки, кальмары. Здесь много необходимой нам Омега-3 кислоты, а также фосфора, который сделает волосы более эластичными.
Птица — прекрасный источник белка, «строительного материала» большинства клеток организма и волос в том числе. При недостатке этого питательного вещества в рационе пряди становятся тусклыми и ломкими. Также индейка и курица содержат железо, которое необходимо для того, чтобы волосы не выпадали.
Яйца — это самый быстроусваиваемый белок. В них содержится много витаминов группы В, что ускоряет рост волос.
Бобовые — подойдут тем, кто предпочитает растительные белки в своём рационе. В них содержится биотин — он необходим для укрепления прядей.
Зелень — шпинат, петрушка, салат и укроп содержат витамины А и С, магний, железо и кальций. Железо усваивается лучше с витамином С, ускоряет рост волос и улучшает кровообращение.
Орехи и семечки — богатый источник полезных жиров, цинка и селена. Обратите внимание, что эти продукты должны быть именно сушёные, а не жареные. Обжарка делает из полезных жиров трансжиры, которые пользы нашему организму не несут. Витамин Е, который содержится в орехах, питает наши волосяные луковицы и улучшает качество прядей в целом.
Молоко и кисломолочные продукты — богаты кальцием, который наш организм быстро усваивает, а волосы благодаря ему становятся крепче.
Оливковое, кунжутное, льняное, подсолнечное масла — источник витаминов А, Е и D. Маслом можно заправить салат, заменить сливочное масло в каше либо пить по чайной ложке каждое утро.
Крупы и зерновые — источник витаминов группы В. Это каши, отруби и цельнозерновой хлеб. Отдельно рекомендую присмотреться к зелёной гречке, её можно проращивать и добавлять в салаты. А овсянку и гречку лучше запаривать в горячей воде, а не варить, чтобы максимально сохранить полезные свойства продукта.
Овощи жёлтого, оранжевого и красного цвета — очень полезны, так как содержат витамины группы В и А, которые улучшают структуру волос по всей длине.
Но стоит отметить, что одним питанием вопрос не решить, важно ещё подобрать правильный уход и средства для укладки. По возможности переходите на профессиональные продукты или натуральные составы без силикона и ПАВ. Вовремя делайте скраб кожи головы, маски для волос и другие процедуры.
Состояние волос отражает потребность организма в витаминах и минералах. С помощью спектрального анализа, который даёт отчёт по 40 микроэлементам, можно подобрать курс лечения для удовлетворения потребностей организма.
Если же проблема выпадения волос уже имеется, необходимо обратиться к трихологу, чтобы найти причину и принять необходимые меры для восстановления волос.