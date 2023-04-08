Врач дала советы по борьбе с целлюлитом

Советы по борьбе с целлюлитом дала в беседе с «Мослентой» натуропат, нутрициолог, биохимик, основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова. Она посоветовала уделить особое внимание в том числе клетчатке и кокосовой воде.

Фото: Мослента Мослента

«Целлюлит — это не только эстетическая проблема, но и первый звоночек, сообщающий о проблемах в организме. Именно поэтому важно работать над состоянием своей кожи», — заявила врач.

К борьбе за здоровое и красивое тело нужно подойти комплексно: наладить питьевой режим и питание, заняться укреплением сосудов, много двигаться и перестать нервничать, отметила Новикова.

Важное значение, по словам специалиста, имеет клетчатка. Она помогает очистить кишечник, запустить обменные процессы и стабилизирует гормоны. Ей богаты листовая зелень и ягоды.

В рацион также стоит включить: богатые калием, выводящие лишнюю жидкость и отходы из клеток продукты (овощи, авокадо, кокосовую воду), полезные жиры (орехи, рыба), омега-3 и коллаген. Минимизировать стоит сахар, глютен, молочные продукты и трансжиры.

«Советую подключать натуральные натуропатические помощники. Например, бромелайн и протеолитические ферменты. Они нужны для борьбы с воспалением и растворения скоплений клеточной ткани. Бромелайн проявляет активность против отеков, тромбов и воспаления», — посоветовала собеседница «Мосленты».