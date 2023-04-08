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48 минут назад

Диетологи из Университета Джона Хопкинса разрешили есть после шести вечера

Катя Кобышева

Специалисты развеяли самые главные мифы о диетах и похудении. Об этом пишет издание "Ридус".

Диетологи разрешили есть после шести вечера
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению диетологов из из Университета Джона Хопкинса Кристин МакКинни, Сельви Раджагопал и Лиз Нуссбаумер есть после шести можно тем, кто не планирует ложиться спать в девять часов вечера. Также эксперты отметили, что совершенно не нужно выпивать полтора литра чистой воды каждый день.

Эксперты отметили, что вода содержится и в напитках, и в овощах, и во фруктах, и ее тоже нужно учитывать. А есть можно как минимум за три часа до сна, те, кто ложится в полночь, могут позволить себе поужинать до девяти вечера.

Также не стоит полностью отказываться от углеводов, лучше отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам и продуктам, содержащим сложные углеводы. Жиры тоже нельзя считать вредным и опасным продуктом, их можно и нужно включать в рацион. Это может быть авокадо, лосось, растительное масло, орехи.

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Здоровье,Джон Хопкинс,
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