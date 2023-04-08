Акушер-гинеколог Михаил Цурцумия в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" раскрыл процент достоверности экспресс-тестов на беременность.

По словам медика, экспресс-тесты показывают верный результат в 60%-70% случаев. При этом эксперт уточнил, что важно строго соблюдать инструкцию.

Как отметил врач, эффективнее всего сдать анализ крови на ХГЧ, чтобы точно выяснить, имеет ли место беременность.