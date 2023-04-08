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Акушер-гинеколог Цурцумия раскрыл процент достоверности экспресс-тестов на беременность

Акушер-гинеколог Михаил Цурцумия в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" раскрыл процент достоверности экспресс-тестов на беременность.

По словам медика, экспресс-тесты показывают верный результат в 60%-70% случаев. При этом эксперт уточнил, что важно строго соблюдать инструкцию.

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Как отметил врач, эффективнее всего сдать анализ крови на ХГЧ, чтобы точно выяснить, имеет ли место беременность.

Ранее "Рамблер" рассказывал о путях заражения ВПЧ.

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