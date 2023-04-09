Дерматокосметолог Ивкин: сахарные высыпания возникают из-за плохой наследственности. Прыщи на лице и теле могут появляться в том числе из-за большого количества сладкого и мучного, которое попало в рацион. Однако наедаться конфет и булочек могут многие, но высыпания на коже появляются не у всех. Во всём виновата неудачная наследственность, рассказал «Мосленте» специалист.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам дерматокосметолога Владимира Ивкина, сахар на самом деле работает триггером, который запускает другие реакции в организме, оттуда и сыпь. Чтобы такие прыщи не выскакивали на теле, нет никакой чудесной пилюли или лечения — только диета без шоколада, фастфуда, мучных и молочных продуктов.

Но если рука сама потянулась за пирожным, а на лице теперь не кожа, а щебенка, то у эксперта есть предложение. Во-первых, о диете придётся всё равно вспомнить, без неё высыпания просто не пройдут. Во-вторых, можно прикупить дерматологические мази на основе кислот и антибиотиков, например «Зеркалин» и «Скинорен».