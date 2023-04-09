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3 часа назад

Садоводство сравнили с пилатесом и медитацией

РИА "ФедералПресс"

Для тех, кто не любит заниматься в спортзале, но не желает полностью отказываться от физической активности, есть отличный вариант – садоводство. Работу в огороде специалисты сравнивают и с пилатесом, и с медитацией.

Садоводство сравнили с пилатесом и медитацией
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Сдоводство вполне может заменить походы в спортивный зал. Согласно Руководству по физической активности США, работа на земле укрепляет мышцы, а также снижает стресс и служит профилактикой слабоумия. В целом ее можно сравнить и с медитацией.

Соучредитель и генеральный директор компании Future Риши Мандал, разработавшей приложение для занятий спортом, рассказал, что во время работы в саду в теле человека задействуются абсолютно все мышцы: руки, ноги, спина, живот. По мнению эксперта, этот труд можно сравнить с пилатесом или очень активной ходьбой.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США уточнил, что за час работы в саду человек весом 70 кг сжигает примерно 330 калорий. Ровно столько же можно сжечь, занимаясь гольфом или танцами, пишут «ИноСМИ».

Однако перед тем, как начать работу в саду, мышцы стоит разогреть с помощью небольшой разминки, чтобы на следующий день не испытывать сильной боли.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как получить огромный урожай картошки в этом году. Известный садовод рассказала, какими лайфхаками надо пользоваться, чтобы собрать ведро картофеля с трех кустов.

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