Эндокринолог перечислил замедляющие похудение продукты

Включение правильных продуктов в рацион поможет ускорить похудение и достичь желаемых результатов. Эндокринолог Арсений Русанов перечислил продукты, которые могут препятствовать процессу. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

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Согласно словам врача, важно исключить из ежедневного рациона те продукты, которые могут замедлять метаболизм, включая сдобную выпечку, кондитерские изделия и макароны. Однако, он подчеркнул, что картофель не является запрещенным продуктом при похудении. Важно правильно готовить его, например, на пару, уточнил эксперт.

Помимо этого, молочные продукты с высоким содержанием жиров, колбасные изделия, алкоголь и сливочное масло могут оказывать негативное влияние на процесс похудения, добавил специалист. Русанов рекомендует ограничить потребление красного мяса и заменить их на белую рыбу, мясо птицы или бобы.