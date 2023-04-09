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4 часа назад

Эндокринолог Русанов перечислил замедляющие похудение продукты

Катерина Саломе

Включение правильных продуктов в рацион поможет ускорить похудение и достичь желаемых результатов. Эндокринолог Арсений Русанов перечислил продукты, которые могут препятствовать процессу. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

Эндокринолог перечислил замедляющие похудение продукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно словам врача, важно исключить из ежедневного рациона те продукты, которые могут замедлять метаболизм, включая сдобную выпечку, кондитерские изделия и макароны. Однако, он подчеркнул, что картофель не является запрещенным продуктом при похудении. Важно правильно готовить его, например, на пару, уточнил эксперт.

Продукты, которые не стоит совмещать: видео

Помимо этого, молочные продукты с высоким содержанием жиров, колбасные изделия, алкоголь и сливочное масло могут оказывать негативное влияние на процесс похудения, добавил специалист. Русанов рекомендует ограничить потребление красного мяса и заменить их на белую рыбу, мясо птицы или бобы.

Ранее мы писали про доступные продукты, которые могут заменить суперфуды.

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