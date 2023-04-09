Врач рассказала о причинах бесплодия

Если семейная пара в течение года регулярно занимается сексом, не использует никаких средств контрацепции, но беременность у женщины не наступает, это повод для беспокойства. И после этого срока надо обратиться к врачу. Об этом рассказала «Парламентской газете» доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, руководитель поликлинического отделения МОНИИАГ Вера Балан, комментируя доклад Всемирной организации здравоохранения о том, какова ситуация с бесплодием в мире.

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Вера Балан разъяснила, что есть первичное и вторичное бесплодие. В первом случае женщина с регулярной половой жизнью не может забеременеть в течение года, а во втором — беременность ранее уже наступала. Также это заболевание разделяют на мужское и женское.

Причинами возникновения таких проблем у мужчин, — снижение уровня тестостерона, ожирение, различные заболевания, перенесенные в детстве, к примеру, свинка.

А женщины не могут зачать ребенка из-за пороков развития половых органов, воспалительных заболеваний, в частности, одной из самых частых причин становится непроходимость маточных труб, перечислила причины доктор. Влияет на возможность стать мамой и нарушение работы органов, вырабатывающих гормоны, отсутствие менструации, наличие гонорейной или хламидиозной инфекции.

Кроме того, современные женщины часто и сами не спешат познать радость материнства. Они хотят получить хорошее образование, построить карьеру, обеспечить себя на будущее. Но это занимает немало времени, а после 35 лет фертильность снижается, резюмировала Вера Балан.