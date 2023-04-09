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2 часа назад

Диетологи раскрыли главные причины тяги человека к вредной пище

Слово и Дело

Практически всем людям время от времени хочется наесться нездоровых продуктов. Диетологи назвали несколько причин, почему джанкфуд кажется таким соблазнительным.

Диетологи раскрыли главные причины тяги человека к вредной пище
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь такая еда дешевая и доступная, ее можно купить в любом ресторане быстрого питания. Во-вторых, нездоровая еда — это удобно, потому что их можно просто залить кипятком или разогреть в микроволновке. В-третьих, фастфуд и джанкфуд вошли в привычку, пишет Food News.

Противостоять искушению поможет избавление от всех продуктов-провокаторов, качественный сон и снижение уровня стресса. Для перекуса стоит выбирать питательные варианты и не пропускать приемы пищи.

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