Диетологи раскрыли главные причины тяги человека к вредной пище

Практически всем людям время от времени хочется наесться нездоровых продуктов. Диетологи назвали несколько причин, почему джанкфуд кажется таким соблазнительным.

В первую очередь такая еда дешевая и доступная, ее можно купить в любом ресторане быстрого питания. Во-вторых, нездоровая еда — это удобно, потому что их можно просто залить кипятком или разогреть в микроволновке. В-третьих, фастфуд и джанкфуд вошли в привычку, пишет Food News.