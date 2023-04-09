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Эндокринолог Соловьева объяснила, кому нельзя есть йодированную соль

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, для здоровья важно употреблять йодированную соль. Однако у этого продукта есть и противопоказания. О них в эфире радио «Говорит Москва» напомнила эндокринолог Яна Соловьева.

Эндокринолог объяснила, кому опасно есть йодированную соль
© Unsplash

По словам эксперта, от потребления йодированной соли стоит отказаться тем, кто наблюдает у себя гипергидроз, раздражительность, эмоциональную лабильность (перепады настроения), агрессию. Тахикардия, ощущение песка в глазах и гипертония, сопровождающаяся потерей веса – также причины для отмены продукта в рационе.

«Если таких жалоб нет, можно принимать йодированную соль. Особенно в эндемических зонах, где у нас йододефицит», – рассказала врач.

Нутрициолог перечислила продукты для восполнения дефицита йода

Медик напомнила, что Россия считается одной из стран с наиболее высоким показателем йододефицита.

Ранее «Рамблер» рассказывал о замедляющих похудение продуктах.

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