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22 минуты назад

Эксперт рассказала, как искусственный разум может помочь похудеть

Российская Газета

Искусственный интеллект может помочь в создании индивидуальных диет с учетом потребностей организма человека, рассказала "РГ" нутрициолог Ольга Деккер.

Эксперт объяснила, как искусственный разум поможет похудеть
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Она пояснила, что алгоритмы машинного обучения могут использоваться для анализа пищевого дневника, выявления паттернов потребления пищи. Также они могут помочь проанализировать генетический код пациента, определить особенности его обмена веществ, что позволит разработать персонализированные программы питания и улучшить результаты лечения.

"В целом использование искусственного интеллекта в нутрициологии может помочь улучшить точность диагностики и лечения, повысить эффективность программ питания и улучшить общее здоровье пациентов", - заключила эксперт.

Здоровье,
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