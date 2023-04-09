Эксперт объяснила, как искусственный разум поможет похудеть

Она пояснила, что алгоритмы машинного обучения могут использоваться для анализа пищевого дневника, выявления паттернов потребления пищи. Также они могут помочь проанализировать генетический код пациента, определить особенности его обмена веществ, что позволит разработать персонализированные программы питания и улучшить результаты лечения.