$79.50+0.1487.10+0.37
11 минут назад

Нутрициолог Брыкин перечислил самые полезные весенние фрукты и ягоды

Слово и Дело

Какие фрукты и ягоды лучше употреблять весной, рассказал спортивный врач-диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

Нутрициолог перечислил самые полезные весенние фрукты и ягоды
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист посоветовал обратить внимание на сезонные продукты. К самым полезным из них Антон Брыкин отнес яблоки, апельсины и авокадо. Например, яблоки положительно влияют на работу мозга, иммунную систему и снижают уровень холестерина в крови.

«Свежевыжатый апельсиновый сок, помимо прочего, возбуждает аппетит, помогает бороться с атеросклерозом и выводит из организма токсины», — отметил Брыкин в интервью «Газете.Ru».

Из ранних ягод к максимально полезным относятся черешня, земляника и клубника. В некоторых из них в большом количестве содержится витамин C. Что касается черешни, она обладает легким седативным эффектом, добавил Брыкин.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий