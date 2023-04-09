Нутрициолог перечислил самые полезные весенние фрукты и ягоды

Какие фрукты и ягоды лучше употреблять весной, рассказал спортивный врач-диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

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Специалист посоветовал обратить внимание на сезонные продукты. К самым полезным из них Антон Брыкин отнес яблоки, апельсины и авокадо. Например, яблоки положительно влияют на работу мозга, иммунную систему и снижают уровень холестерина в крови.

«Свежевыжатый апельсиновый сок, помимо прочего, возбуждает аппетит, помогает бороться с атеросклерозом и выводит из организма токсины», — отметил Брыкин в интервью «Газете.Ru».