Аллерголог назвала причины прогрессирования аллергии

Аллергические заболевания начали прогрессировать в начале прошлого века, когда среда человека стала более агрессивной, сообщила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

Фото: Мир24 Мир24

«На старте заболеваемость составляла примерно от 2 до 4% в сфере общей заболеваемости, а начиная с 70-го года прошлого века увеличилась к настоящему времени на 40–60%», – сказала медик.

Логина также отметила, что аллергия – это реакция иммунитета на чужеродные, но безвредные вещества или факторы. По словам иммунолога, сами по себе аллергены не могут вызвать реакцию у подавляющего большинства людей, только в случае нарушения функция иммунной системы.

Сезоном обострения аллергических заболеваний специалист назвала время цветение березы. В этот период аллергикам лучше сразу обращаться к врачам, не дожидаясь осложнений.