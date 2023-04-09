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3 часа назад

Аллерголог назвала причины прогрессирования аллергии

Мир24

Аллергические заболевания начали прогрессировать в начале прошлого века, когда среда человека стала более агрессивной, сообщила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

Аллерголог назвала причины прогрессирования аллергии
Фото: Мир24Мир24

«На старте заболеваемость составляла примерно от 2 до 4% в сфере общей заболеваемости, а начиная с 70-го года прошлого века увеличилась к настоящему времени на 40–60%», – сказала медик.

Логина также отметила, что аллергия – это реакция иммунитета на чужеродные, но безвредные вещества или факторы. По словам иммунолога, сами по себе аллергены не могут вызвать реакцию у подавляющего большинства людей, только в случае нарушения функция иммунной системы.

Сезоном обострения аллергических заболеваний специалист назвала время цветение березы. В этот период аллергикам лучше сразу обращаться к врачам, не дожидаясь осложнений.

По словам Логиной, у людей, страдающих аллергией на пыльцу березы, может развиться непереносимость всех косточковых фруктов. Это груши, яблоки, черешня, авокадо, киви и орехи, сообщают «Известия».

Здоровье,
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