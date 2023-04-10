$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Сомнолог предупредила о вреде неправильных подушек

Lenta.ruиещё 4

Неправильно выбранная подушка может привести к плохому самочувствию, утверждает врач-сомнолог Дарья Лебедева. О вреде такого сна она предупредила в беседе с «Москвой 24».

Сомнолог предупредила о вреде неправильных подушек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из-за плохой поддержки головы, объяснила Лебедева, прогибается шейный отдел позвоночника, а межпозвоночные диски смещаются и задевают нервные волокна, что может вызвать головную боль или привести к напряжению, болям в шее и спине.

Также, продолжила она, из-за неправильно подобранной подушки ухудшается качество сна. Это грозит разбитостью, снижением работоспособности, плохим настроением, повышенной утомляемостью и сонливостью в течение дня.

По словам Лебедевой, чтобы избежать подобных проблем, важно выбирать высоту подушки по длине плеча и учитывать позу, в которой нравится спать больше всего.

«Измерьте плечо от основания шеи до плечевого сустава. Например, получилось 12 сантиметров. Если любите спать на боку, покупайте изделие высотой именно 12 сантиметров», — рассказала она, добавив, что для сна на спине нужно выбирать изделие высотой примерно 8-10 сантиметров.

Здоровье,Дарья Лебедева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий