Сомнолог предупредила о вреде неправильных подушек

Неправильно выбранная подушка может привести к плохому самочувствию, утверждает врач-сомнолог Дарья Лебедева. О вреде такого сна она предупредила в беседе с «Москвой 24».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Из-за плохой поддержки головы, объяснила Лебедева, прогибается шейный отдел позвоночника, а межпозвоночные диски смещаются и задевают нервные волокна, что может вызвать головную боль или привести к напряжению, болям в шее и спине.

Также, продолжила она, из-за неправильно подобранной подушки ухудшается качество сна. Это грозит разбитостью, снижением работоспособности, плохим настроением, повышенной утомляемостью и сонливостью в течение дня.

По словам Лебедевой, чтобы избежать подобных проблем, важно выбирать высоту подушки по длине плеча и учитывать позу, в которой нравится спать больше всего.