Чувство насыщения при чрезмерном употреблении определенных продуктов может исчезнуть. Об этом заявил диетолог Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik.

Существует множество причин голода, как физиологических, так и психологических, утверждает врач. Физиологический голод, по его словам, характеризуется постепенным нарастанием, и любой вид пищи может помочь его утолить. Человек в таком состоянии готов есть и пить все подряд, добавил он.

Психологический голод, подчеркивает диетолог, возникает внезапно и часто вызывается нехваткой эндорфинов, гормонов счастья. Утолить его, по словам специалиста, можно не любым продуктом питания, а только теми, которые способствуют выработке эндорфинов, такими как сладкая и жирная пища.

Однако, частое употребление таких продуктов может привести к тому, что они перестанут работать и голод станет неутолимым, отмечает эксперт. В этом случае он рекомендует обратиться к диетологу и психологу.