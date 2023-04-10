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1 час назад

Диетолог Ковальков объяснил, когда голод становится неутолимым

Катерина Саломе

Чувство насыщения при чрезмерном употреблении определенных продуктов может исчезнуть. Об этом заявил диетолог Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik.

Существует множество причин голода, как физиологических, так и психологических, утверждает врач. Физиологический голод, по его словам, характеризуется постепенным нарастанием, и любой вид пищи может помочь его утолить. Человек в таком состоянии готов есть и пить все подряд, добавил он.

Почему у голодного человека могут трястись руки и учащаться пульс

Психологический голод, подчеркивает диетолог, возникает внезапно и часто вызывается нехваткой эндорфинов, гормонов счастья. Утолить его, по словам специалиста, можно не любым продуктом питания, а только теми, которые способствуют выработке эндорфинов, такими как сладкая и жирная пища.

Однако, частое употребление таких продуктов может привести к тому, что они перестанут работать и голод станет неутолимым, отмечает эксперт. В этом случае он рекомендует обратиться к диетологу и психологу.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала главный минус интервального голодания.

Здоровье,Видео,Алексей Ковальков,
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