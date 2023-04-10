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3 часа назад

Тренер назвала эффективные упражнения для сжигания жира на животе

Lenta.ru

Тренер Мария Волынкина назвала эффективные упражнения для сжигания жира на животе. Ее слова приводит News.ru.

Тренер назвала эффективные упражнения для сжигания жира на животе
Фото: Лента.руЛента.ру

Специалист рассказала, что с этой проблемой помогут справиться многосоставные упражнения, например, планка. Она отметила, что в ней задействованы практически все группы мышц и чем больше человек простоит в ней, тем лучше. Тренер подчеркнула, что важно не нарушать технику выполнения упражнения — обязательно держать пресс и не прогибать поясницу, чтобы не получить травму спины.

Также эксперт порекомендовала делать скручивания корпуса вперед и в стороны и «велосипед». Кроме того, Волынкина напомнила, что в тренировку нужно добавить упражнения не только на пресс. Она посоветовала не забывать делать приседания, выпады, махи ногами и руками, чтобы убрать лишний вес.

Ранее тренер Анна Варакина дала советы по похудению с помощью одной ходьбы. По словам специалиста, 30-минутная прогулка может сжечь как минимум 150 калорий. Для этого нужно ходить по пересеченной местности, в частности, по холмам, песчаному берегу и лесной тропинке.

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