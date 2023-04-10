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2 часа назад

Диетолог Мансурова: грецкие орехи и киви улучшают сон

Газета.Ruиещё 3

Врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life рассказала о продуктах, которые стоит ввести в свой вечерний рацион для улучшения качества сна. В частности, речь о миндале, являющимся источником мелатонина (гормона сна), грецких орехах, содержащих альфа-липоевую кислоту и омега-3, а также о киви, богатом калием и другими полезными микроэлементами. В качестве напитка специалист порекомендовала ромашковый чай, который также благотворно влияет на сон.

Диетолог: грецкие орехи и киви улучшают сон
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Чтобы улучшить качество сна, я рекомендую внести в свой вечерний рацион продукты, улучшающие сон. Высыпаться помогают все продукты, которые содержат мелатонин. Полезна пища с антиоксидантами, белками, магнием и триптофаном», — объяснила врач.

Она добавила, что ужин должен быть легким, и за три-четыре часа до сна.

Здоровье,Ирина Мансурова,
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