Диетолог: грецкие орехи и киви улучшают сон

Врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life рассказала о продуктах, которые стоит ввести в свой вечерний рацион для улучшения качества сна. В частности, речь о миндале, являющимся источником мелатонина (гормона сна), грецких орехах, содержащих альфа-липоевую кислоту и омега-3, а также о киви, богатом калием и другими полезными микроэлементами. В качестве напитка специалист порекомендовала ромашковый чай, который также благотворно влияет на сон.